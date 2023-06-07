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Bakan Fidan mevkidaşı Billström ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'ı tebrik etti.

NATO üyeliği 

İkili arasında gerçekleşen görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması konusunda görüşme gerçekleştiği vurgulandı.

İki Bakan, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardıkları açıklandı.

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