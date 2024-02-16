Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
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