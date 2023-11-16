Bakan Ersoy: "Yüzde 30 büyüme hedefliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028'de kişi başı gecelik harcamayı 130 dolar hedeflediklerini belirterek, "Yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Sektöre, bize güvenin. Bu rakam Türkiye gibi turizm potansiyeli olan ülkede hiçbir şeydir. İnanırsak, savaşırsak yaparız." dedi.

Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olmadan önce fuar ağırlıklı tanıtım tercih edildiğini, bugün ise Türkiye'nin 200 ülkede 400 filmle tanıtımının yapıldığını anlattı.

TGA'ya ödeme yapanların ağırlıklı olarak sektör temsilcileri olduğuna işaret eden Ersoy, sektör paydaşlarının seçtiği temsilcilerden ajansın yönetim kurulunun oluştuğunu ve bu yönetim kurulunun, ajansın bütçesini belirlediğini ifade etti.

Ersoy, "Bakanlığın da ajansta iki koltuğu var. Katkı vermemiz gerektiğinde daha fazlasını, ihtiyaç olduğunda veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin çok güzel bir coğrafyada bulunduğunu fakat krizlere açık olduğunu ve turizm sektörünün bağışıklığını bu krizlere hazırlıklı hale getirdiklerini vurgulayan Ersoy, "Bu bağışıklığı sağlarken aşılardan en büyüğü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. 100 yıl sonra ülkemizde kuruldu bu ajans. Sektöre 'Bu ajansı iptal edeceğim, ne düşünüyorsunuz?' diye sorun, ne cevap verecekler? Sektör istiyor bu ajansı, sahipleniyor. Bu sene otelleri kayıt altına alıyoruz. Otellerin ajansa katılım payı binde 7 buçuktu. 1 Ocak 2024'ten itibaren binde 5'e çektik. Aslında bu pay ne kadar çok olursa o kadar tanıtım yaparız." şeklinde konuştu.

Turizm hedeflerinin gerçekçi olmadığı eleştirilerine Ersoy, "Orta Vadeli Program'da açıklanan hedefler fazlasıyla gerçekçi." karşılığını verdi.

Bakanlığının 5 yıllık sürecinin sonunda kişi başı gecelik harcamanın 65 dolardan 100 dolara geldiğini ifade eden Ersoy, "2028'de kişi başı gecelik harcamayı 130 dolar hedefliyoruz. Yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Sektöre, bize güvenin. Bu rakam Türkiye gibi turizm potansiyeli olan ülkede hiçbir şeydir. İnanırsak, savaşırsak yaparız. Hedefleri yakalayan bir turizm ülkesi olduk. Türkiye gibi bir turizm potansiyeli olan bir ülkede yüzde 7 yıllık turist sayısında artış ütopik değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, turizmin 12 aya yayılması noktasında golf sahalarının artırılmasına da karşı çıkıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"En etkili sonuç turizmde golften alınıyor. Çünkü tam yüksek sezonu, bizim 'ölü sezon' dediğimiz döneme denk geliyor. Ben golf sahası yapmaya çalışıyorum. Onun yerine 'çek çek yeri yapın' diyor. Çek çek yeri yapmak ne demek, tersane yapmak demek. Bakanlığın tersane yapılmasına kıyıda izin vermesi en son olasılıktır. Her golf sahası en az 3, 4 oteli besleyecek kapasite. Bizde toplasanız 20 tane golf sahası var, çok değil. Bizim rakip diye gösterdiğimiz ülkelerin en azında 400 golf sahası var. 4 tane daha yapmak istiyoruz, demediğinizi bırakmıyorsunuz, bu şekilde mi turizmi büyüteceğiz?"

Bakan Ersoy, Geleceği Miras Projesi'nin, arkeoloji alanında yaptıkları en özel çalışma olduğunu dile getirdi.

Ersoy, "Yıl sonuna kadar tüm kazılara Türk koordinatörler atıyoruz. Yabancıları kazı başkanlarını çıkarmıyoruz ama Türk kazı koordinatörleri atıyoruz hepsinin başına. Yüzde yüz bizim denetimimize girmiş oluyor kazı başkanlıkları. Bunları atamış olmak için atamıyoruz. Ekip ve finansman desteği veriyoruz. Son 60 yılda yapılanı gelecek 4 yılda yapmayı hangi ekip taahhüt edebilir? Hangi Bakan çıkar bu kadar iddialı konuşur. Hocalarımız, arkeolog arayışı içerisinde, çok yoğun çalışma içerisindeler. Sit alanlarında, arkeoloji alanında harikalar yaratıyoruz." dedi.

"Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu"

Sürdürülebilirlik konusunda Paris Antlaşması'na imza attıktan sonra Türkiye'nin çok hızlı hareket ettiğini anlatan Ersoy, özellikle konaklama sektöründe yapılan yasa değişiklikleri ve protokollerle gelişme kaydedildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, "Konaklama sektöründe atmış olduğumuz adımlar sayesinde 2024 yaz sezonuna kadar bütün tesislerimiz birinci aşama süreçlerini tamamlamış olacak. Bu açıdan dünyada örnek gösteriliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivallerine ilişkin milletvekillerinden gelen sorulara verdiği yanıtta, "Hepinizden talep geldiğine göre, demek ki iyi iş çıkarıyoruz." diyen Ersoy, festivallerin yapılacağı şehirleri seçerken her bölgeden bir ili barındıracak şekilde hareket edildiğini bildirdi.

Özel tiyatrolara ilişkin eleştirilere cevap veren Ersoy, vergilerin düşürüldüğü, eğlence vergilerinin kaldırıldığı özel tiyatroların, bakanlığı döneminde en yoğun desteği aldığını anlattı.

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştiriler üzerine Bakan Ersoy, "Tamer Karadağlı, çok başarılı bir tiyatrocu. Ülke ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Shakespeare'i İngilizce oynayan ben ikinci bir isim bilmiyorum Türkiye'de, varsa bildirin. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim." şeklinde konuştu.

Halk plajlarının üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu vurgulayan Ersoy, Phaselis Antik Kenti'nde tarihi eserlerin olduğu alanda "en ufak bir çalışmanın" yapılmadığını bildirdi.

"Tam tersi, tarihi eserlerin, antik şehrin olduğu koyu rahatlatmak için bir çalışma yapıldı." diyen Ersoy, günlük 12 bin kişinin kullandığı bir alana tuvalet yapıldığını söyledi.

"Bu düzenleme olmazsa olmaz"

Konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasına ilişkin kanuna dair değerlendirmede bulunan ve düzenlemenin gerekliliğine ilişkin gerekçelere değinen Ersoy, "Konut için yapılan yerler otel gibi işletilmeye başlandığı zaman zaten bütün şehrin omurgasını bozuyorsunuz. O yüzden bu düzenleme olmazsa olmaz, sayı belli bir rakama çıktıktan sonra." dedi.

İlgili kanun kapsamında bazı alanlar için ayrıcalık tanındığı iddiaları üzerine Ersoy, "Kat planında özellikle turizm amaçlı konut olduğu belirtilmişse ve bu da tapuya şerh edildiyse o zaman o rezidanstan veya apartmandan konut satın alanlar bu durumu zaten bilerek aldıkları için 'muvafakatname gerekmez' dedik. Sektörden gelen bir talepti, bize de gayet makul geldi. Onun dışında bir ayrıcalık, istisna tanınmış değil." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu konutların da ilgili vergileri ödeyeceğini hatırlatan Ersoy, bu yerlerin online pazarlamayla konut sahibince günlük kiraya verildiğini ancak konut sahibi, aracı vasıtasıyla kiraya vermek istemesi halinde bunun Bakanlığın kontrol yetkisi olan acente üzerinden pazarlanmasını istediklerini anlattı.

Haydarpaşa ve Sirkeci için akademisyenler ve uzman kişilerden oluşan bir Danışma ve Bilim Kurulu oluşturduklarını anımsatan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci, İstanbul'un çok büyük ihtiyacı olan kültür ve sanat vahası olacak." diye konuştu.

Ersoy, peribacalarıyla ilgili yasalara aykırı hareket edenlere yönelik para cezasının yanında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğunu hatırlattı.

Görüşmelerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 2024 bütçeleri kabul edildi.