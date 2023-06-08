Bakan Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti!

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki ayrı noktada kurulan konteyner kentlerde incelemelerde bulundu, afetzedelerin sorunlarını dinledi.

Ardından Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada yetkililerden bilgi aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve konteyner kentteki kreşi de ziyaret eden Ersoy, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ersoy, daha sonra Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ne geçerek vakıfın Genel Başkanı Hasan Meşeli ile görüştü.

Bakan Ersoy, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde de konteynerde yaşayan depremzedelerle buluştu, sorun ve talepleri dinledi.