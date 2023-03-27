Bakan Ersoy: “Bu yıl 7.564 eserin iadesi sağlandı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soruların bazılarını Bakan yanıtladı. Gürer yanıtlanması istemi ile Bakan Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle idi:

“2021 ve 2022 yıllında, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, özel müze ve koleksiyoncularda dâhil çalınan ve kaybolan tarihi eser sayısı kaçtır?

Son 2 yıl içinde yurt dışına kaçırılan eserlerden ülkemize geri dönüşü sağlanan eser sayısı kaçtır?

Son iki yılda yasa dışı tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili hakkında işlem yapılan kişi ve eser sayısı kaçtır?

Son iki yılda tarihi eser ve kültür varlıklarının korunması adına yapılan denetimlerde tespit edilen yasa dışı kazı sayısı kaçtır?”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy verdiği yazılı cevapta, “Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce: Çalınan, kaybolan ve bulunan kültür varlıklarına ilişkin bilgiler, Genel Müdürlüğün ​internet ​sitesindeki https:llkvmgm.ktb.gov.tr/TR-195647/calinan--kaybolan-ve-bulunan-kultur-varliklari.html web adresinde yayımlanmaktadır” denilerek şu bilgilere yer verildi.

“1 Ocak 2020-28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 7.564 eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu/nun 67'nci maddesi uyarınca yapılan yargılamalara ilişkin sayısal verinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden temin edilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Son iki yılda kolluk kuvvetlerince ele geçirilerek müzelerimize getirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı sayısı 540.963 olup bu varlıklar müzelerimizde muhafaza altına alınmıştır.”