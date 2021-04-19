Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, '2017'deki protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir.' dedi.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI
"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.
-Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.
-Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.
-2017'de imzalanan protokol yasaldır.
-İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.
-İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.
-Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor.
-Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.
-Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var.
-Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.
-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum."
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