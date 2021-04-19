Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.

-Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.

-Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.

-2017'de imzalanan protokol yasaldır.

-İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.

-İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.

-Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor.

-Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.

-Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var.

-Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.

-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum."