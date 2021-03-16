Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor

Geçen hafta ekonomi reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bugün AA Editör Masası'na konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, paketin ayrıntılarına ilişkin detaylar verdi. Elvan, dijital para ve kripto para meselesine de değindi.

"MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA İÇİN ÇALIŞIYOR"

Elvan, "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık." dedi.

"KRİPTO PARALARLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ KAYGILARIMIZ VAR"

"Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım" diyen Elvan, "TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var." şeklinde konuştu.

Elvan, "Türkiye, savunmadaki gibi sağlık ile yazılım-donanımda dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek, gerekli kaynakları da ayıracağız." ifadesini kullandı.