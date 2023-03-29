AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması

Bakan Dönmez'den Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk nükleer yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk nükleer yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakanlıktan asgari ücret açıklaması!
Erbakan'dan ittifak kararıyla ilgili açıklama!
Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Adıyaman'da 4 bin 431 konut temeli bugün atılıyor!
Türkiye 4 adayla sandığa gidiyor!
Sahte "Et ve Süt Kurumu" hakkında soruşturma
Ünlü iş insanı Ersin Arıoğlu vefat etti!