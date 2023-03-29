Bakan Dönmez'den Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk nükleer yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk nükleer yakıtın 27 Nisan'da geleceğini duyurdu.
Bakan Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak."
Akkuyu’da sona yaklaşıyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2023
27 Nisan’da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor.
Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak. pic.twitter.com/Kn8slhtRHo
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