Bakan Dönmez: ‘Yerli ve yenilenebilir enerjinin oranı yüzde 60”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MWa ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276'ya ulaşmıştır. 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelere geçilmeden önce HDP'li bazı milletvekilleri, maden kazalarını anımsatarak, madencilerin fotoğraflarının da yer aldığı "kaza değil cinayet" yazılı dövizleri gösterdiler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin bir sunum yaptı.

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:

“Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz.

Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MWa ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276'ya ulaşmıştır. 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir Enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak.

Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.

Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur.”