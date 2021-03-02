Bakan Dönmez: Yeni teknolojilere geçiş olduğunu söyleyebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Teknolojilerde esas olan rüzgâr-güneş değil, bunları daha düzenli enerji kaynaklarına dönüştüren teknolojiler. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümünün başka bir kaynağa değil yeni teknolojilere geçiş olduğunu söyleyebiliriz' dedi.

Bakan Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'de 'ekol' denince akla gelen en önemli kurumların başında geldiğini söyledi. Bakan Dönmez, güneş teknolojisindeki hızlı değişim, pil teknolojisi ve rüzgârda yakalanan ölçekle bugün yenilenebilir kaynakların domine ettiği bir sistemin tartışıldığını belirterek, "Türkiye'nin güneş kurulu gücü 5 Keban Barajı büyüklüğüne erişti. Keban barajının inşaatının en az 10 yıl sürdüğünü düşünürseniz, Keban'ın 5 misli kurulu güce ulaşmamız sadece 3-4 yıl sürdü. Tabii güneş sadece belirli saatlerde üretiyor. Ama bu ana problem değil. Ana problem enerji kaynaklarına fosil yakıtlarda olduğu gibi hükmetmeye devam edebilecek miyiz? İnsanoğlunun fosil kaynaklara geçmesinde bir mantık vardı. O yüzden bağımlılığımız yüksek. Çünkü karanlığı, soğuğu kontrol edemezken, fosil kaynaklarla istediğimiz zaman ışık ve ısı elde edebiliyoruz ve depolayabiliyoruz. Bu enerji dönüşümünde fosil kaynaklardan teknolojik kaynaklara geçiyoruz. Artık kaynağın bir yerde konsantre olduğu değil hemen her yerde olan, güneş, rüzgâr gibi kaynaklara geçiş hızlanıyor. Ama tüm bu teknolojilerde esas olan rüzgâr-güneş değil, bunları daha düzenli enerji kaynaklarına dönüştüren teknolojiler. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümünün başka bir kaynağa değil yeni teknolojilere geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bu teknolojiler: yerli güneş, rüzgâr, nükleer, açık deniz sondaj kabiliyetleri, yerli lityum ve pil teknolojileri. Bu teknolojileri yerli mühendis ve yerli kaynaklarımızla hayata geçirmemiz çok önemli. Çünkü bu enerji dönüşümü teknolojiyle ilgili" dedi.

'GENÇ MÜHENDİSLERİMİZİN İMZASI VAR'

Bakan Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon aramalarındaki mühendislerin büyük çoğunluğunun alanlarında çok iyi eğitim almış gençlerden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genç mühendislerimize olan bu güvenimizin de sonucunu da Karadeniz'deki keşfimizle almış olduk. Hakeza bor atıklarından lityum üretimi, nadir toprak elementlerinin laboratuvar ortamında üretimi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi, yerli jeneratör, elektrik otomasyon sistemi gibi bir çırpıda sayabileceğim pek çok teknolojide genç mühendislerimizin imzası var. Yine 2023'te devreye alacağımız ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de genç ve eğitimli nükleer enerji uzmanlarımıza emanet. Uzun yıllar eğitim alıp ülkemize dönen bu kardeşlerimiz Türkiye'nin nükleer enerji hikâyesinde başrolü oynayacak. Şu anda tam 186 nükleer enerji mühendisimiz eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladılar. Sizleri de okullarınızı tamamladığınızda bu eğitimlere başvurmaya davet ediyorum. Türkiye'nin nükleer teknoloji atağında Yıldız Teknik ekolünü de daha güçlü şekilde görmek istiyoruz. Özellikle Yıldızlı bir mühendis olarak sizlerin enerji projelerinde daha etkili olmanız beni daha çok memnun edecek."

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