Bakan Dönmez önemli açıklamalarda bulundu!

Bakan Dönmez katıldığı bir TV programında deprem sonrası gelişmeleri açıkladı.

Dönmez, "Üst yapıda biz hasarları görebiliyoruz. Altyapıda da ciddi hasarlarımız oldu. Doğal gaz tarafında iletim hatlarımız vardı. Onlardan 20 tanesi ciddi hasar aldı. Teknik ekipleri hasar noktalarına sevk ettik. İlk 4-5 gün içerisinde problemleri giderdik.

Elektrik ve gaz tarafında şebekelere verilmeye çalıştı. Elektrikte biraz daha ileri seviyedeyiz. Onların kontrollü işlemleri yapılabiliyor.

Doğal gazda ALO 187, bazı şehirlerimizde Whatsapp hatları oluşturuldu vatandaşlara bir etiket ile bildiriliyor. Oraya düşen ihbarları ve talepleri şirketler karşılamaya çalışıyor.

Elbistan gibi çok sorun olduğu bölgelerde de depremin ilk anlarında -15 derece soğuk hava vardı. Kombilerinde kazanlarında, ısıtma sistemlerinde bunların su var. Sıfırın altındaki sıcaklıklardan dolayı donma ve buna bağlı olarak tesisatlarda hasarlar oluştu.

Gazı biz kapısına kadar getirmiş olsak da ısıtma sistemi ile ilgili sorunlar var. Doğal gaz, sanayici firmalarla temasa geçtik. Aşamalı olarak bunları kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kömür yardımları hakkında

Bakan Dönmez, "Isınmada çadır ve konteyner kentler önemli bir konu. Biz depremden etkilenen yerlere 45 bin ton kömür sevk ettik. Bunlar çadır kentte kalan vatandaşlarımız veya hasarsız evlerinde oturuyor. Bu bölgelerde gelecek ilave talepleri karşılama yoluna gidiyoruz. Isınmada katı yakıt anlamında bir sıkıntı yaşanmıyor." açıklamalarında bulundu.

Akkuyu Santrali'nde son durum ne?

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, "Şirket herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Akkuyu’nun iş makinası ve personellerini biz oradan çekmiştik. Şimdi orada arama kurtarma çalışmaları tamamlandığı için iş makinaları Akkuyu’ya gitmeye başladı. Çalışmalar eski hızına gitti diyebiliriz. Ben de önümüzdeki hafta içerisinde santrale gidip değerlendirme toplantısı yapacağım.

Akkuyu’yu bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyorduk. Ben oraya gideceğim depremle ilgili konuları, diğer hususları birlikte gözden geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Evlerini terk edenlerin ve taşınanların faturaları hakkında

Dönmez, "Olayın yaşandığı ilk günlerde biz tahsilat işi yapmayacağımızı duyurmuştuk. Hasar durumlarına göre ne yapabiliriz bu çalışmaları yürütüyoruz. Tamamlanır tamamlanmaz da sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.

Burada yaşayıp deprem bölgesi dışına çıkanlar abonelik işlemleri yaptırması gerekiyordu. Güvence bedeli alınmaması gerektiğini ifade etik. Vatandaşlar depremzede olduğu belgelendirdiği taktirde Türkiye’nin herhangi bir yerinde güvence bedeli ödemeyecek." dedi.