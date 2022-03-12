Bakan Dönmez: "Enerji krizi bizi etkilemeyecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor" dedi.

Dönmez, "Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili de konuşan Bakan Dönmez projede gecikme olmayacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Yılbaşından sonra bereketli geçiyor. Marmara'nın kuzeyinde kısmen güneyinde yoğun kar yağışı olan bölgelerde 5 elektrik dağıtım bölgemiz var. TEİAŞ var orada 4621 personel 7-24 hazır. Anında müdahale etmek üzere...

“Arıza bakım birimleri yoğundur. Operasyonel olarak günün koşullarına uygun hale getiriyoruz. Bir kesinti olmaması için önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz.

“(İsrail'le işbirliği hakkında) Uzunca bir aradan sonra 14 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey temas sağlandı. Dışişleri ve Enerji Bakanımız gidecektir dedi Cumhurbaşkanımız. Herhalde nisan gibi olur.

“Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor.

“Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor.

“Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. İsmet olsaydı daha büyük bir hatta ihtiyaç vardı. Belki ileride ilave boru hatları gerekebilir.



“SWAP mekanizmaları var. Bunlar da kullanılabilir. 10 birim alırsanız illa yurtdışına çıkması gerekmez, bunlar da görüşülebilir. Bakalım zaman gösterecek.

“(Avrupa'nın Rus gazı kararı hakkında) Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı yüzde 40 civarında. Petrol gibi tankere yükledim getireyim de yok. Boru hatlarıyla teslim alıyor ve kullanıyoruz. Biraz süreye ihtiyaç duyan süreçlerdir. Henüz daha AB netleştirmedi. Rusya'ya bağımlılığı azaltmak istiyoruz dedi.

“Bizde de aşağı yukarı aynı... Yüzde 40 civarında. Yüzde 35-45 arasında. Ama petrol yüzde 25.

"Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz"

“(Enerji konusunda risk var mı?) Biz yaptırımların tarafı olmak istemiyoruz diye Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Diplomasi tarafında olduğumuzu ifade etmiştik.

"Gaz konusunda sıkıntı yaşamadığımızı görüyoruz. Türkiye ilk doğal gazı Sovyetlerden almıştı. Rahmetli Özal zamanında... Bakü hattından alıyorduk. 2 sene önce Türk Akımı bitti. Doğrudan Tekirdağ Kıyıköy'den gazı alır hale geldik. Geçmişte Ukrayna üzerinden geçen hatta hatla alakalı sıkıntılar vardı. Bugün itibariyle iki senedir teknik anlamda sorun yaşamıyoruz. Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz.

"Akkuyu nükleer projesinde gecikme olmayacak"

“(Akkuyu Nükleer Santrali hakkında) Burada Rosatom fiilen yapımcı, klasik yüklenici değil. Yatırım taahhütleri var. İlkini 2023'te sonrasında diğer ünitelerini de hayata geçireceğiz. Bir gecikme yok. Bu sıfır bir ihtimal değil ama netleşmiş değil. Akkuyu'da 4 reaktör, aslında 4 santral demektir. Bizim Japonlarla oturup konuştuğumuz bir proje vardı. Fiyatlarla ilgili anlaşamayınca sonlandırmıştık.

“Türkiye'nin iklim değişikliğiyle birlikte sadece yenilenebilir yatırımlarla sadece ihtiyaçları karşılama durumu yok. Nükleer güç santralleri Türkiye'nin Avrupa'nın ABD'nin Asya'nın gündeminde olmaya devam edecektir. Araziye ilişkin izinlerin alınması, zemin etütlerinin yapılması... Bunlar büyük projeler. Bir taraftan bunları götürüyoruz. Hangi ülkeyle götüreceğiz henüz karar vermedik.

“Elektriğin sadece yüzde 50'sini biz alacağız diğer kısımda yatırımcı firma serbest piyasaya satacak. Kalan sürede kazancın yüzde 20'sini biz alacağız. 15 yıllık dönemde tartışılabilir ancak ekonomik olduğunu görüyoruz. Bu tip yüksek güvenlikli tesislerin yatırım maliyetleri bir miktar yüksektir. Bunlar son derece düzenli kesintisiz elektrik üreten tesislerdir.

"Doğal gaz desteği 4 milyon haneye çıkacak"

“(Doğal gaz destekleri hakkında) Başvuruları almaya başladık. Martın ikinci yarısından itibaren ödemelere başlayacağız. Elektrikte bunu yapıyorduk. 2 milyon ailemiz faydalanıyordu. Her yerde doğal gaz olmayabilir, kömür desteği de devam edecek. Kömür yardımından yararlanmak isteyen devam edecek. İlçelere bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız var. Oradaki vakıf zaten değerlendiriyor. Teknik çalışma sonrasında bu yardımdan istifade edecekler. 3-4 milyona çıkacak gazda da... Elektrikte de 2'den 4 milyona çıktı.

“450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Isınma her illerde aynı değil. Güney bölgelerle diğer bölgelerde ısınma süreci sonuçta aynı değil."