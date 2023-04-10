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Bakan Dönmez: Bu bayram çifte bayram olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Erdoğan'ın arefe günü vereceği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından ''Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arefe günü vereceği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" diyerek Sakarya Gaz Sahası'ndan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın Mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılmaya başlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan'da duyuracağı müjdelerin gündemi değiştireceğini söylemişti.

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