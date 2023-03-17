Tahsil edilemeyen 971 milyon Tl elektrik faturası yapılandırma kapsamına alındı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından yapılan kamulaştırma işlemleri nedeniyle 2022 yılında TEDAŞ aleyhine başlatılan icra takibi sayısının 15 bin 808 olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, aleyhte icra takibi başlatılan ve derdest olan dosya sayısının ise hali hazırda 2 bin 551 adet olduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle yapılandırma kapsamına giren 14 bin 849 aboneden tahsil edilememiş toplam alacak tutarını ise 971 milyon 241 bin 912 TL olduğunu da ifade etti.