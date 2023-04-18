Bakan Dönmez: 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Nadir toprak elementleri tesisinin milletin hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Dönmez, "694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfi yaptık. 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir element üreten ülke sayısı iki elin parmak sayısını geçmez, Türkiye de Eskişehir de bu ligde. Cevherden mücevhere dönme zamanı. Üretim, istihdam, ihracat zamanı. AK Parti zamanı diyoruz." dedi.

''TOGG'da Eskişehir’de üretilen yerli lityumu kullanacağız''

Bakan Dönmez, Türkiye Yüzyılı için doğru zaman olduğunu ifade ederek, "Doğru adamla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Ne diyoruz, yarın değil hemen şimdi. Bu meydan bunu gösteriyor. Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle aynı yolda. Hepsi bu kadar mı? Değil elbette. Yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin temelini atacağız. Cep telefonu, bilgisayar, tablet, ilerleyen dönemde Togg'da Eskişehir'de üretilen yerli lityumu kullanacağız. Türkiye enerjisini Eskişehir'den alacak." şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir sadece dinamizm, hareketliliğiyle değil, enerjisiyle tüm Türkiye'ye enerji katacak. Bu yıl içinde susuz boraks üretim tesisinin temelini Kırka'da atıyoruz.

Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir sadece dinamizm, hareketliliğiyle değil, enerjisiyle tüm Türkiye'ye enerji katacak. Bu yıl içinde susuz boraks üretim tesisinin temelini Kırka'da atıyoruz.