Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi negatife döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"COVID-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."
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