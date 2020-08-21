Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Blok'un görüşmesinde Doğu Akdeniz ve turizm konuları konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez de Laya ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

PAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Çavuşoğlu, Pakistan’da meydana gelen sel felaketiyle ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Pakistan’daki sel felaketinde yaşamını yitiren Pakistanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Kardeş Pakistan’ın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.