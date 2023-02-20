Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması! Şartlı satışa veto!

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

F-16 konusundan da bahseden Çavuşoğlu, "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır." sözlerine yer verdi.

Kongre'ye Ne Zaman Bildirilecek?

Blinken, "F-16 talebi Kongre'ye ne zaman bildirilecek?" sorusuna "Ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek standartlarda hizmet etmesini istiyoruz. Şu anda bir yönetim olarak F-16 çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şu an için net bir şey söylemeyemem" dedi.

Çavuşoğlu ise "Kongre'de bazı seantörlerin yazdığı mektuptan haberdarız. Biz bir taraftan çalışmalarımızı yürütüyoruz. NATO meselesiyle F-16 meselesini yan yana getirerek şart koşmak doğru olmaz. Çünkü ikisi de farklı dinamikleri olan şeyler. Bu konuda Türkiye ve ABD yönetimi olarak ortak duruş sergilemek son derece önemlidir. Şartlı satışa sıcak bakamayız" sözlerine yer verdi.

F-35 Süreci Nasıl Gelişti?

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldı ve bu sistemin parçaları Haziran 2019'da Türkiye'ye ulaşmaya başladı.

ABD, S-400 hava savunma sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve bazı gizli askeri bilgilerin Rusya'nın eline geçebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye tepki gösterdi.

Bu kapsamda ABD, 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkarttığını duyurdu.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, Türkiye'de üretilen parçaların Mart 2020'den itibaren ABD'de üretileceğini açıkladı.

Türk pilotlar program kapsamında ABD'ye giderek F-35 eğitimi alıyordu fakat bu eğitimler de aynı yıl Temmuz sonunda bitirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem "F-35'te yaşananlar kararlığımızı artırdı, inşallah kendi savaş uçağımıza kavuşacağız" açıklaması yapmıştı.

Yaklaşık bir yıl sonra da ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi, daha önce Türkiye'ye satılan ancak teslim edilmeyen altı adet F-35'in ABD Hava Kuvvetleri tarafından kendi kullanımı için modifiye edilmesine de onay verdi.