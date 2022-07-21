Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk açıklaması!

Irak Bölgesel Yönetimi ile Türkiye sınırındaki Zaho'da bulunan turistik bir tesise ağır havan topu saldırısı gerçekleştirildi.

Sivillerin zarar gördüğü saldırının ardından TSK'ya yönelik asılsız iddialar gündeme getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

(Irak'ta meydana gelen patlama) Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik.

"Türkiye'nin sivillere saldırmayacağını tüm dünya bilir"

Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dün bu haberler gelir gelmez tabi ilgili kurumlarımızla istişareler yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre herhangi sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır.

"Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz."

Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.