Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışından gelen 4. 344 kişi sahada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer ile Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasında satır başları şöyle:

Donatı alanlarında vatandaşlarımızın giyim ve diğer ihtiyaçlarının da Malatya'da karşılandığını gördük. Aş ihtiyaçları da karşılanıyor. Çadırdan daha iyi imkanlara taşınmak istiyor. Burada da şu an sağlayabileceğimiz konteyner kampları Malatya'da da kurulmaya başladı.

Cumhurbaşkanımız sahayı dolaşırken de iletti, vatandaşlarımızın esas beklentisi yıkılan evlerinin yeniden yapılması bunu da 1 sene içerisinde hayata geçireceğiz.

Murat Kurum Bey'in bu konutları hayata geçirmek için yaptığı çalışmalara şahit olduk. Mart ayında 30 bin apartmanın inşaatına başlanacak, Haziran sonunda temelleri atılmış olacak.

30 bin yeni binanın inşasına 30 Mart'ta başlayacağız.

Bugün Gaziantep'ten yola çıkarak Besni'ye kadar çalışmaları kontrol ettik. Besni'den sonra Adıyaman merkeze gittik. Tüm Türkiye'den herkes orada, arkadaşlarımız sahadaydı. Dört tane bakandık bugün Adıyaman'da sahadaydı.

Biraz önce yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinden bahsetmiştim, kendilerine sık sık teşekkür ediyoruz. 102 ülkeden bugüne kadar yardım teklifi geldi, 89 ülkeden ülkemize yardım geldi. Toplam 11 bin 500 civarında ekip sahadaydı. Epeyce ekip görevini tamamladı. 37 ülkeden gelen 7 bin 146 kişi ülkelerine döndüler.

Şu anda 4. 344 kişi var sahada. Sahra hastaneleri duruyor. Arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı da duruyor. Onlara da teşekkür ediyoruz.

Bizi arayan herkese şunu söylüyoruz: Göründüğünden daha kötü bir tablo var. Devlet ve millet olarak tüm deprem bölgelerini ayağa kaldıracağız, bunun için çalışacağız.