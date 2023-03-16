Bakan Çavuşoğlu: ''Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı''
Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının açılış konuşmasında "Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Beştepe’de başladı.
Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın katılımıyla Beştepe’de toplandı.
Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu söz konusu açılış konuşmasında, "Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
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