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Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu bir adım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımıza saygı gösterilmesi olumlu bir adım. Deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımıza saygı gösterilmesi olumlu bir adım. Deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımıza saygı gösterilmesi olumlu bir adım. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

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