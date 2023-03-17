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Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Billström ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün görüşme yaptığı sıralarda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO genişlemesi konusu ele alındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede NATO genişlemesi konusu ele alınmıştır" denildi. 

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