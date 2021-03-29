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Bakan Çavuşoğlu “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı” için Tacikistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı”na katılmak için Tacikistan’a gitti. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve ulusal meseleler de ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı”na katılmak için Tacikistan’a gitti. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve ulusal meseleler de ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tacikistan’da olduğunu duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Tacikistan ziyaretinin ilk gününde başkent Duşanbe’deki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 30 Mart’ta Tacikistan ve Afganistan eş başkanlığındaki “Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı"na katılacak.

CUMHURBAŞKANI RAHMAN İLE DE GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanı, mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de görüşecek.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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