Bakan Çavuşoğlu “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı” için Tacikistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı”na katılmak için Tacikistan’a gitti. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve ulusal meseleler de ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tacikistan’da olduğunu duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Tacikistan ziyaretinin ilk gününde başkent Duşanbe’deki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için dost ve kardeş #Tacikistan'dayız.🇹🇷🇹🇯



In friendly and brotherly #Tajikistan to discuss bilateral relations and attend 9th Ministerial Conference of the Heart of Asia-Istanbul Process.🇹🇷🇹🇯 pic.twitter.com/wf6BhI8Ufb