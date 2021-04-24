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Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesindeki konuların takibi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından bir temas daha kuruldu. Bu kez de Dışişleri Bakanları görüştü.

Erdoğan, Biden ile görüştüErdoğan, Biden ile görüştüGündem

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.

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