Bakan Bozdağ: İstanbul'daki saldırıya ilişkin 50 kişi gözaltında!

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 50 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 50'ye çıktığını söyledi.

Bakan Bozdağ, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak." İfadelerini kullandı.

Fahrettin Koca yaralılara ilişkin açıklamada bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör saldırısında yaralananlara ilişkin, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58´e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" açıklamalarında bulundu.

Caddedeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bu tarz olaylara mahal vermemek adına caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.