Bakan Bozdağ, CHP’li Başarır’a tepki: “Yalan söylüyorsun”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, komisyonunda Adalet Bakanlığı'nın 2023 bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında tartışma çıktı.

Gerginlik anlar yaşandı

CHP’li Başarır, bütçeye ilişkin görüşünü bildirdiği esnada, bir gazetenin “CHP’den Yalova’da planlı provokasyon. Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı” başlıklı haberini ele alarak, "Yalova’da bir olay yaşadık. O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. O videoları böl-kes-yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi’ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan (Bekir Bozdağ), orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı" ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlıklarını kaldırın

Bakan Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Yalova Adliyesi'nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğünü hatırlatarak, "Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez. Burada Meclisimizin saygın üyelerine sesleniyorum; Türk mahkemelerini basan, yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp, onlara hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Yalova Adliyesi'nde yaşanan olayın görüntülerinin herkesçe görüldüğünü belirterek, CHP'li vekillerin "dokunulmazlığının kaldırılmasını” istedi.

Başarır ise, “Bana yalan söylüyorsun deme. Biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık” diyerek kendini savundu.