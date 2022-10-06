Bakan Bozdağ: Çalışmalarımızı pazartesi sunacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasını, ilgili kanun teklifini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği talimatına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok önemsediğimi buradan ifade etmek isterim. Zamanlaması ve gerekçesi üzerinde de durmakta fayda vardır. Şunu görüyoruz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iktidar olmak için geçerli oyların yüzde 50 artı birini gerekli kılan düzenlemesinin doğal sonucu olarak görüyorum. Çünkü yüzde 50 artı bir ay gerekliliği bütün partileri milletin değerleri ile, milletle uzlaşmaya ve onlarla aynı noktaya gelmeye zorlayan bir hükümdür. Çok önemli. Eğer anayasa değişikliği yapılıp, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmemiş olsa, yüzde 50 artı bir iktidar için zorunlu olmamış olsaydı, ne altılı masa kurulurdu, yedili masa olurdu, ne de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapmak zorunda kalırdı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğal sonucu olduğunu düşünüyorum.

İkincisi muhafazakar seçmenler, bu ülkede farklı görüş ve kanaatlere sahip insanların seçim sonrası kaygı ve endişelerin oluştuğuna dair, öyle anlaşılıyor ki altılı masada, ben yedi diyorum, yedili masada herhalde konuşuldu. Ya da başka yerlerde konuşuldu. Bu kaygıları gidermek için CHP’nin bir atak yapmasına ihtiyaç var. Bu atağın yapılması için sanırım böyle bir öneri getirildi. Sayın Kılıçdaroğlu da stratejik bir adım atıyor. Endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük adım olarak görüyorum. Burada oy hesabı gözüküyor. Samimi bir yaklaşım olarak bunu görmediğimi ifade ettim.

Hellalleşmemiz lazım diyor ama bunu yüksek sesle ifade etmesinde fayda var. Kimlerle helalleşiyorsunuz. Demesi lazım ki bugüne kadar başörtüsünü örttüğü için eğitim hakkı çalınan, hayalleri elinden alınan kadınlarımızın hepsinden, onları yetiştiren anne ve babalarından, onların akrabalarından, CHP zihniyetinin benden önceki temsilcileri döneminde yapılan haksızlık ve zulümlerden dolayı CHP ve şahsım adına özür diliyorum demesi lazım. Şimdi kimin adına özür diliyor. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şahsen mi özür diliyor, CHP’nin tüzel kişiliği adına mı bu özrü diliyor, yoksa kendi özrü mü? Bunu açıklığa kavuşturması lazım.

CHP’nin sitesine de koyacak. CHP olarak, CHP’nin zihniyetini temsil eden bugünkü yöneticiler olarak geçmişte CHP’nin destek verdiği bütün zulümlerden dolayı mazlum olan, mağdur olan, kadınlardan ve ailelerden özür diliyoruz.”

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını “Şahsi bir özür gibi duruyor. İşin doğrusu özür de yok da. Özür de dilemiyor. ‘Helalleşelim’. Özür dile bakayım. Önce bir etkin pişmanlığını göster, arkasından millet seni yararlandıracak mı, yararlandırmayacak mı onu bir görelim” dedi.

“Pazartesi netleşecek”

Bakan Bozdağ, anayasa çalışmalarına yönelik şunları söyledi:

“Bugün bir hazırlık yaptık. Hem grup başkanımız, hem de grup başkanvekillerimiz katıldı. Genel Merkez’den siyasi hukuki işler başkanımız, genel başkan yardımcılarımızdan bazılarının katılımıyla, adalet ve anayasa komisyonu başkanlarımızın katılımıyla geniş değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dün grupta yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği bir düzenlemeyi nasıl yapabiliriz, nerede yapabiliriz, bunu enine ve boyuna tartıştık. Çok önemli görüşler de ortaya çıktı. Yakında son metni Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır.

Takvimlerdirme kısmı ayrı, bizim çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz.

Onlar kendileri söylediler, biz yasa getiriyoruz dediler, biz de daha büyük bir güvence olsun, buyurun dedik. Şu ana kadar da bir grup başkanvekili arkadaşımız farklı düşünse de sayın genel başkandan bir açıklama ben duymadım, sözünün arkasındaysa duracaktır. Tek madde de olabilir, birkaç madde de olabilir. CHP’nin teklifi belli ki çalakalem hazırlanmış, çok alelacele çalışılmış. Ya da böyle inanıyorlar. Bu teklifin bu halde parlamentodan geçmesi yasakçı zihniyeti güvence adı altında milletin önüne getirip, işte güvence diye kanunlaştırmak olur ki, ben parlamentonun buna izin vereceğini düşünmüyorum.”

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailenin yapısını güçlendirmekle ilgili düzenleme yapılması çağrısına ilişkin de “Buna dair biz de bir değerlendirme yapıyoruz, kapsamı netleşmeden, bu şudur yada değildir demeyeceğiz. Ama biz çalışırken bunu da çalışıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hazırlayacakları teklifin kamuoyuyla paylaşılmadan önce MHP ile de istişare edileceğini de hatırlattı.