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Bakan Bozdağ: 171 kişi hakkında tutuklama kararı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tutuklu 171 kişiden 78'i müteahhit, 64'ü yapı sorumlusu, 11'i yapı sahibi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ: "2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı."

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