Bakan Bolat'tan stokçulara kötü haber!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haksız fahiş fiyat uygulamaları ve stokçuluk gibi uygulamaların sıkı denetlendiğini söyledi.

İşsizlik verileri ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, "İşsizlik verimiz açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu rakamın çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'Çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Cezalar katmerli şekilde artırılacak"

Bakan Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz. Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz. Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda verilecek cezalar katmerli şekilde artırılacak" ifadelerini kullandı.