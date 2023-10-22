Bakan Bolat'tan enflasyon açıklaması!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te 'İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğine düzenlenen ve iş dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda, sektörün yaşadığı sıkıntılar ele alındı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, sektörde yaşanan sıkıntılara dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Amacımız enflasyon problemini 2-3 yıllık bir süre zarfında tek haneli rakamlara getirmek"

Bakan Bolat, "Çok sayıda hedeflerimiz var. Bunları Orta Vadeli Program'da ve 12. Kalkınma Programı'nda açıkladık. Ama en önemli iki hedefimizden birincisi deprem bölgelerimizi ayağa kaldırmak, yeniden inşasını tamamlayıp yaşanabilir çok güzel, süper şehirler haline getirmek. İkincisi de enflasyon probleminin artık inşallah aşağı doğru indirilerek, 2-3 yıllık bir süre zarfında tek haneli rakamlara getirmek. Bu anlamda tabii nüfusu her yıl 600-700 bin artan ülkemizde istihdamla alakalı büyüme trendlerini de devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep 3 milyar dolara yakın bir dış ticaret fazlası veriyor"

Konuşmasında Gaziantep'in ihracat rakamlarından da övgüyle bahseden Bakan Bolat, "Bölgedeki kentlerimizin yeniden toparlanmasını ve kentlerimizin yeniden eski günlerine kavuşmalarını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak özellikle ihracat noktasında Gaziantep’i örnek bir şehir olarak görüyoruz. Gaziantep 3 milyar dolara yakın bir dış ticaret fazlası veriyor ve 2022’de 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir şehir.

1 Ocak’ta faaliyet bazlı olarak şehirlerin ihracatlarını açıkladığımızda Gaziantep’in ihracatının daha da yükseleceğine inanıyoruz. 6 organize sanayi bölgesinde 280 bin istihdamla Gaziantep parlayan bir yıldız olarak ülkemizin yüz akı bir şehridir. Bu kadar ağır bir deprem felaketine rağmen Gaziantep yoluna devam ediyor, Türkiye ekonomisine sanayi ve ihracat anlamında büyük katkılar sağlıyor'' diye konuştu.