Bakan Bolat: “Hedefimiz 302 milyar dolar”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin bilgi verdi. Bolat, bakanlığın çalışma alanları ve bütçe hedefleri, 2022 yılı Sayıştay denetim raporu, bakanlık, Rekabet Kurumu, Helal Akredite Kurumu 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri hakkında bir sunum yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, ihracat rakamları ile ilgili kritik rakamlar verdi. Bakan Bolat, açıklamasında şunları söyledi:

Hedef 302 milyar dolar

2023 yılı Ağustos ayında cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5, aylık yüzde 88,8 oranında düşüşle, 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında cari açığın 2023 yılında 42,5 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız.

50 yılın en iyi performansı

Bakan Bolat, küresel piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gösteren ülkemiz, OECD ülkelerine kıyasla oldukça güçlü bir performans sergilerken, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 5,3 puan olmuştu. Güçlü büyüme performansını 2022 yılında da sürdüren ülkemiz, yüzde 5,5 oranında büyüme oranına ulaştı. Anılan yılda büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış ve ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir.”

400 milyon ceza

Bolat, çeşitli sektörlerde son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışlarını ve stokçulukla mücadele etmek ve söz konusu sektörlerde rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını korumak amacıyla birçok düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını aktararak, “Bu kapsamda otomotiv, emlak ve diğer alanlarda yaptığımız denetimler sonucu 400 milyon lira üzerinde idari para cezası uyguladık.” ifadesini kullandı.

Yürürlüğe koydukları düzenleme ile yetkili otomobil bayilerinin satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşların taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasını yasakladıklarını kaydeden Bolat, 142 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını aktardı.

Fahiş fiyat artışı

Bolat, emlak sektörüne yönelik faaliyetlerine ilişkin de şunları söyledi:

Otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de son dönemde yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda konut satış ilanlarında haksız ve adil olmayan fiyat artışlarına aracılık ederek, haksız ticari uygulamalarda bulunan 545 emlak işletmesine 54,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Haklı bir gerekçeye dayanmayan fahiş fiyat artışlarına yönelik Bakanlığımızca 81 ilde piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında toplam 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürün denetlenmiştir. Gerçekleştirilen bu denetimler neticesinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 2023 yılında 90 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle özel sektör kuruluşlarına ve firmalarına fiyat indirim kampanyası çağrısı yaptıklarını hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

‘Cumhurbaşkanımızın da yaptığı bu çağrıdan sonra bütün hemen hemen meslek ve sivil toplum kuruluşları bu çağrımıza icabet etti. Gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe kadar bu çağrımız karşılık bulmuştur. Haksız fiyat artışları ile mücadele ve başta gıda sektörü olmak üzere enflasyonu asgari düzeye indirme çalışmalarına katkı sağlamasını ümit etmekteyiz.’

Bakan Bolat, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 15 Ekim itibarıyla toplam 230 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını söyledi.