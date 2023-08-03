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Bakan Bolat açıkladı: "Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, "Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı." dedi.

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