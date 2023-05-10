Bakan Bilgin'den, Memura zam müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı "Tarafsız Bölge" canlı yayın programında asgari ücret, emeklilik, maaş zamları ve gündeme ilişkin önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Dünkü toplu sözleşme çok önemli. Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı. Medyada yanlış anlaşılmalar oldu. Sabah çiçeklerle ziyarete geldiler. Ben de teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme düzeni ülkede işliyorsa demokrasi göstergeleri değerli bir durumdur. Kamu işçilerine, yer altında çalışan maden işçilerimiz var, bu ücretle ne kadar teşekkür etsek edemeyiz. Direğin tepesindeki enerji işçileri var. İşçilerimizi memnun eden bir sözleşme gerçekleştirdik. Onlara verilen ücreti fazla bulmak etik değil. Bunlar brüt rakamlar. Bazı yetersizlik sendromu yaşayan sendikalar var. Net memur maaşlarını koyup mukayese ediyorlar. Bu ahlaki değil. Daha erken yapacaktık deprem girdi araya. Şubat içerisinde çözecektik. Seçimle alakası yok. Yasal bir durum. Toplu sözleşme tarihleri vardır. Sosyal devletin temsilcisi olarak uzlaşma noktasına getiririz. Sayın Cumhurbaşkanımız da beklentinin üzerinde bir zam yaparak açıkladılar.

"Temmuz’da enflasyon farkını vereceğiz"

Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum biz zaten kazanacağız.

Hükümetimiz iş başındadır. Memurlarımız endişe etmesinler. Ben fabrika fabrika dolaşıyorum. Fabrikaların çoğunluğu ihracat yapan işletmeler. Geçen bir fabrikaya gittik. Ankara Çubuk'a TOGG ile gittim. Biz buna parça ürettik dediler. Türkiye neden her şeye rağmen ayakta duruyor. Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Gittiğimiz her yerde alkışlarla karşılanıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. Aşağıdaki ücreti yukarı tırmandırdığınızda yukarıdaki ücret de yukarı tırmanıyor. Gözlemlerime dayanarak, ilk turda sayın cumhurbaşkanımız açık ara kazanıyor. Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar.