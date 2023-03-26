Bakan Bilgin'den gazi maaşları hakkında açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.

Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal bir Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.'' ifadelerinde bulundu.