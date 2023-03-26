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Bakan Bilgin'den gazi maaşları hakkında açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.

Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal bir Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.'' ifadelerinde bulundu.

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