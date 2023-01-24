Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! İlk maaş için 1 Mart'ı işaret etti!

Emekliliğe hak kazanan milyonlarca vatandaş, "EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?" sorusunun cevabını bekliyordu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde takvim netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında merak edilenleri dair açıklamalarda bulundu.

1 Mart itibarıyla

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için 1 Mart'ı işaret eden Bakan Bilgin, "Çalışma, Meclis'imizin iradesinde. EYT düzenlemesi ile ilgili bizim beklentimiz 1 Mart itibarıyla EYT'lilerin ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'te inşallah çıkacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sırada geçici işçiler

Bakan Bilgin çalışma hayatına ilişkin dosyaların tek tek açıldığını ve sırada geçici işçilerle ilgili düzenleme olduğunu söyledi.

Bilgin, "Çalışma hayatındaki sorunların tamamını çözeceğiz. Şimdi sırada kamudaki geçici işçilerle ilgili düzenleme var. Taşeron işçiler de önümüzde duran konulardan biri. Onu da ele alacağız" diye konuştu.

Kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme

Kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Bilgin, "Bir çerçeve anlaşması üzerinde mutabık kaldıktan sonra her bir iş kolundaki sorunları dikkate alan bir toplu sözleşme süreci başladı. Sürecin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Emekçilerimizin taleplerini dikkate alacağımız bir hakemlik yapacağız" sözlerini kaydetti.

Asgari ücretteki artışın enflasyonun düştüğü bir dönemde yapıldığını hatırlatan Bakan Bilgin, "Olağan dışı bir süreç olursa yeniden değerlendirilir" dedi ve şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.