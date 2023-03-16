AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Hak kaybı yaşanmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Meclis'te kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi hakkında merak edilenleri açıkladı. Bilgin, "EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" dedi.

Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki istihdam paketine ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalar yapan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da merak edilenleri açıkladı. 

Bu ay Meclis'te kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi konusunda vatandaşın içinin rahat olması gerektiğini belirten Bilgin, "EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak, gecikmelerde gerekli ödemeler yapılacak" dedi.

Bilgin, yapılan desteklerle ilgili bilgi aktararak, Türkiye'nin bir sosyal devlet olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda “Çalışma hayatının canlanması için gereken destekler verilecektir.” açıklamasında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Togg'un fiyatı belli oldu!
31 yıl sonra Bakan düzeyinde görüşme başladı!
Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu!
Motorine indirim geliyor!
YSK Başkanı Yener, adaylık ücretlerini açıkladı
Yunanistan'dan insanlık ayıbı: 4 cesede ulaşıldı!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de