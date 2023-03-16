Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Hak kaybı yaşanmayacak

Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki istihdam paketine ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalar yapan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da merak edilenleri açıkladı.

Bu ay Meclis'te kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi konusunda vatandaşın içinin rahat olması gerektiğini belirten Bilgin, "EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak, gecikmelerde gerekli ödemeler yapılacak" dedi.

Bilgin, yapılan desteklerle ilgili bilgi aktararak, Türkiye'nin bir sosyal devlet olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda “Çalışma hayatının canlanması için gereken destekler verilecektir.” açıklamasında bulundu.