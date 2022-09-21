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Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yılbaşında yapılması planlanan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklama geldi. Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

"Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."

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