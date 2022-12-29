Bakan Bilgin merak edilenleri cevapladı! İlk maaş ne zaman yatacak?

EYT düğümü çözüldü, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın yolu açıldı.

Düzenleme Ocak ayının ilk haftasında Meclis'te görüşülecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Bakan Bilgin, EYT ve kadro düzenlemesine ilişkin merak edilenleri cevaplıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan açıklamalar

Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki aşama yasalaşma aşaması. Bunlar Meclis'te yürütülecek.

23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.

Sorunlara rağmen büyüme sürüyor

Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

Yaş ortalaması 49.9

Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.

Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil

SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil.

Yaş şartı olmamasına rağmen 1 hafta önce EYT kararı verilmişti, dün son bir değerlendirme yaptık.

Başvurular e-devlet'ten

Yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdiler. Telefonum kitlendi, arızalandı. Ben de insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, sayın cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdi. Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için.

İlk maaş ne zaman

Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak.

Kıdem tazminatı

EYT başlangıcın hesaplama yaparken kendi maaliyetlerimize baktık. SGK'ya, Maliye'ye getireceği yüke baktık. Uygulamaya geçince birçok kurum ve kuruluştan kıdem tazminatı ne olacak sorusu geldi. İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.