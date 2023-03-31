Bakan Bilgin: EYT'li Nisan ayı içerisinde maaşını alacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında merak edilen soruları yanıtlıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bu insanların maaşının bağlanması konusunda olağanüstü çalışıyoruz. Dün akşam bir yasa teklifi verdik. Maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelimizin fazla mesaisini artırdık. Gece de cumartesi pazar da çalışıyorlar.

Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında maaşını alacak. Mayıs ayında da müracaat eden herkes maaşını almış olacak. Başvuru yapanlara, maaşınız hesabınıza yattı bildirimi yapılmaya başlandı.

En az emekli maaşını da 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Onların işlemleri de yapılıyor. İkramiye işlemleri de yapılıyor.

Taşeron işçi düzenlemesi

Taşeron işçi konusunda çalışmayı yaptık ama zamanımız yetmedi.

Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu.

Şehit yakını ve gazi maaşları

Şehit yakını, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdik. Zaten yıllardır neden yapılmadığına şaşırdım. Onu düzenledik.

BAĞ-KUR'lular kendi işletmelerine sahip olan insanlar. O konuda bir reforma ihtiyaç var.

Bayrak İkramiyesi

Bayramdan önce ödeyeceğiz. Takvimi belli.

Asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ara zam

Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması.

Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız."



Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mart ayı içinde EYT'ye başvuran ve hak kazanan herkesin Nisan ayı içinde maaşını alacağını açıkladı.

EYT'li ne zaman maaş alacak?

(Maaşların Temmuz hatta Eylül ayına sarkacağı iddiaları) Espri yapmıyorlar değil mi? Bunu söyleyenler cehaletinden söylüyor. Para sorunu vesaire yok. Türkiye'nin kaynak sorunu yok.

Yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bu insanların maaşının bağlanması konusunda olağanüstü çalışıyoruz. Dün akşam bir yasa teklifi verdik. Maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelimizin fazla mesaisini artırdık. Gece de cumartesi pazar da çalışıyorlar.

Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında maaşını alacak. Mayıs ayında da müracaat eden herkes maaşını almış olacak. Başvuru yapanlara, maaşınız hesabınıza yattı bildirimi yapılmaya başlandı.

En az emekli maaşını da 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Onların işlemleri de yapılıyor. İkramiye işlemleri de yapılıyor.