Bakan Bilgin: "EYT ile ilgili sorun çözüldü"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ve EYT çalışmasına ilişkin konuştu.



Ankara'da gerçekleşen bir konferansta konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.



Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili ikinci toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapıp kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına 7 Aralık'ta başlamıştı. İkinci toplantı bugün gerçekleşecek.

"Sorunlar çözüldü"

Konuşmasının ardından gazetecilerin "EYT ile ilgili teknik sorun nedir, yaş mıdır" sorusunu yanıtlayan Bilgin şunları söyledi:

"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."