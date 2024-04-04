Bakan Bayraktar: “Doğal gaz tedarik anlaşmamızı daha ileri götüreceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tahran’da İran Petrol Bakanı Javad Owji ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. İran'ın doğal gazda Türkiye için çok önemli bir tedarikçi olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp doğal gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz.” dedi.

Bakan Bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar alanında ikili ilişkileri ele almak için İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulundu. İlk olarak İran Petrol Bakanı Javad Owji ile bir araya gelen Bayraktar, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

30 Milyar Dolar Hedefi

Bayraktar, Ocak ayında Ankara’da düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı’nda enerji alanında imzalanan anlaşmaların takibi için İran’da bulunduğunu ifade ederek iki ülke cumhurbaşkanının ticaret hacmini orta vadede 30 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu söyledi.

30 Yıllık İş Birliği

Bu ticaret hedefine ulaşabilmek için özellikle enerji ve tabii kaynaklar alanında iki ülkenin yapacağı birçok iş birliği alanı bulunduğuna işaret eden Bayraktar, “Özellikle doğal gaz alanında 30 yıla yaklaşan bir iş birliğimiz ve ticaretimiz var. Doğal gaz, Türkiye için oldukça önemli. Çünkü biz doğal gazı çok büyük çapta sanayide, evlerimizde ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin doğal gaz arzını kesintisiz bir şekilde sağlaması için birçok farklı kaynaktan doğal gaz ithalatı söz konusu.” dedi.

Önemli Bir Tedarikçi

Bayraktar, İran'da bu anlamda Türkiye için çok önemli bir tedarikçi olduğunu söyleyerek “İnşallah bundan sonraki dönemde bugün itibariyle başladığımız müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırıp bu gaz tedarik anlaşmamızı daha da ileri götürecek adımları atmış oluruz.” diye konuştu.

Türk Özel Sektörünün İlgisi

Türk özel sektörünün İran’daki doğal gaz altyapı projelerine yatırım yapması konusunu da istişare ettiklerini bildiren Bayraktar, “Sayın Bakan ve ilgili şirketlerle bu projeleri de görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz. Enerji alanı iki ülke arasındaki en önemli iş birliği alanlarından bir tanesi, en uzun soluklu ve karşılıklı fayda temelinde ortaya konulan anlaşmalar çerçevesinde yürüyen bir konu. Dolayısıyla biz bunun devamı için burada kararlılığımızı ve buradaki irademizi bir kez daha göstermiş oluyoruz.” dedi.

Enerji Bakanıyla Görüşme

Bakan Bayraktar, Tahran ziyareti kapsamında İran Enerji Bakanı Ali Akbar Mehrabian ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki elektrik ticareti masaya yatırıldı.

İlk Resmi Ziyaret

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Bayraktar, bakan olarak İran’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek “Türkiye, aslında tüm komşularıyla, ama dost ve kardeş ülke İran’la da elektrik iletim şebekesini birbirine bağlayan ve bu kapasiteyi arttıran çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi.” dedi.

Elektrik Ticareti Başlayacak

Bayraktar, bu iletim şebekesi üzerinden Türkiye’den İran’a veya İran’dan Türkiye’ye ihtiyaç duyular saatlerde elektrik ihraç edilmesi noktasında görüşmelerin sürdüğüne değinerek “İnşallah en kısa sürede önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu çalışmalarımızın neticesinde bu elektrik ticareti iki ülke arasında başlayacak.” diye konuştu.

Yenilenebilir Potansiyeli

Görüşmede, yenilenebilir enerji konusunun gündeme geldiğini aktaran Bayraktar, “Türkiye’de bugün rüzgar ve güneşte ulaştığımız toplam 25 bin megavatlık kapasite ile oluşturduğumuz bu müktesebatı ve tecrübeyi şirketlerimiz vasıtasıyla İran’ın yenilenebilir potansiyelini hayata geçirme noktasında çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık.” dedi.

Enerji Borsası İş Birliği

Bayraktar ayrıca, enerji borsası ile ilgili EPİAŞ’ın tecrübelerini İran’da oluşturulması planlanan enerji borsasına aktarabilme konusunda iş birliğinin de önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini kaydetti.