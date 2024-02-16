Bakan Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada ülkesine dönen Suriyelilerin rakamlarını duyurdu.

Ali Yerlikaya, sınır ötesindeki ihya çalışmalarının ardından 625 bine yakın Suriyelinin ülkesine geri dönüş kapsamında geçiş yaptığını bildirdi.

AFAD kontrolünde süreç devam ediyor

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili briket ev projesi ise AFAD yetkililerin koordinasyonu ve kontrolünde hayata geçiriliyor.

Bu proje kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Afrin, Bab, Azez, Soran, Akterin, İhtimlat ve Çobanbey bölgelerinde briket evlerin yapımı aralıksız sürüyor.