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Bakan Albayrak'tan YKS paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak YKS'de başarılı olan öğrencilere, 'Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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