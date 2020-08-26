Bakan Albayrak'tan YKS paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak YKS'de başarılı olan öğrencilere, 'Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler😎— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020
Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?
Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM!
Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz👌#yks2020