Bakan Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üretmeye ve çalışmaya devam!" mesajını verdi.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı'nın hedefleri ve sonuçlarının anlatıldığı bir video paylaştı.
Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2020
Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu.
Üretmeye ve çalışmaya devam!#YEPHedeflerSonuçlar pic.twitter.com/pZ5abxoMT4
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