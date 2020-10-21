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Bakan Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üretmeye ve çalışmaya devam!" mesajını verdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı'nın hedefleri ve sonuçlarının anlatıldığı bir video paylaştı.

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