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Bakan Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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