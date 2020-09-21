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Bakan Albayrak'tan yeni eğitim yılı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yeni eğitim öğretim yılına istinaden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah" açıklamasını yaptı.

Yurt genelinde öğrencileri ve ailelerini okul heyecanı sararken okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yeni eğitim öğretim yılına istinaden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah" açıklamasını yaptı.

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