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Bakan Albayrak'tan Menderes paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum Başbakan Adnan Menderes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

Bakan Albayrak, merhum Başbakan Adnan Menderes'i sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla andı.

Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YETER, SÖZ MİLLETİNDİR!

Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."

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