Bakan Albayrak'tan Malazgirt mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.