Bakan Albayrak'tan kandil mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili ile ilgili mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Bakan Albayrak mesajında şunları söyledi;
Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi.
Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum.
🤲Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi.#MevlidKandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/epOfsflspc
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